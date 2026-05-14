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Kate Middleton, le immagini del secondo giorno di visita a Reggio Emilia. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Prosegue la visita della principessa in Emilia Romagna, nel suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. In mattinata, la principessa del Galles ha visitato la scuola "Allende", tra i plessi del circuito "Reggio Approach". Poi la tappa al centro di riciclaggio ricreativo ’Re Mida’ e il pranzo a Barbiano di Felino, tra le colline parmensi, per una lezione sulla pasta fatta in casa. Nel pomeriggio è previsto il volo di rientro da Parma a Londra

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Britain's Catherine, Princess of Wales waves as she arrives at Reggio Emilia town hall during a two-day visit in Italy, on May 13, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

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