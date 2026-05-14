Kate Middleton, le immagini del secondo giorno di visita a Reggio Emilia. FOTO
Prosegue la visita della principessa in Emilia Romagna, nel suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. In mattinata, la principessa del Galles ha visitato la scuola "Allende", tra i plessi del circuito "Reggio Approach". Poi la tappa al centro di riciclaggio ricreativo ’Re Mida’ e il pranzo a Barbiano di Felino, tra le colline parmensi, per una lezione sulla pasta fatta in casa. Nel pomeriggio è previsto il volo di rientro da Parma a Londra
- Prosegue oggi la due giorni di visita della principessa Kate Middleton in Italia. In mattinata Sua Altezza ha visitato la scuola "Salvador Allende" di Reggio Emilia, tra i 35 istituti educativi che in città incarnano il "Reggio Approach".
- Dopo la visita, ieri, alla scuola "Anna Frank" la consorte dell'erede al trono britannico torna così in una scuola dell'infanzia. Scopo principale del viaggio, il primo all'estero dopo oltre tre anni, è infatti quello di approfondire il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dei più piccoli.
- Tra i pilastri che caratterizzano le scuole per l'infanzia comunali della città spicca la natura, identificata come una sorta di "terzo insegnante" nelle prime esperienze dei bambini. Kate, in veste di madrina della "Royal Foundation for Early Childhood", è stata accolta da bimbi e insegnanti in giardino dove ha osservato da vicino l'apprendimento basato sull'ambiente.
- Kate ha partecipato all'assemblea mattutina all'aperto, il momento chiave in cui i piccoli alunni scelgono le attività insieme agli educatori.
- In agenda oggi anche la visita al centro di riciclaggio ricreativo ’Re Mida’, specializzata della trasformazioni degli oggetti usati. Poi tappa a Barbiano di Felino, tra le colline parmensi, per un pranzo tipico e una lezione sulla preparazione della pasta fatta in casa. Nel pomeriggio, infine, il volo di rientro da Parma per Londra.