Prosegue la visita della principessa in Emilia Romagna, nel suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. In mattinata, la principessa del Galles ha visitato la scuola "Allende", tra i plessi del circuito "Reggio Approach". Poi la tappa al centro di riciclaggio ricreativo ’Re Mida’ e il pranzo a Barbiano di Felino, tra le colline parmensi, per una lezione sulla pasta fatta in casa. Nel pomeriggio è previsto il volo di rientro da Parma a Londra