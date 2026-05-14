Parma, Kate Middleton prepara tortelli di erbetta

Catherine, Princess of Wales ha partecipato a una cooking class in un agriturismo sulle colline parmensi, imparando a preparare i tradizionali tortelli di erbetta insieme allo chef Ivan Lampredi.
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