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Parma, Kate Middleton prepara tortelli di erbetta

Cronaca

Catherine, Princess of Wales ha partecipato a una cooking class in un agriturismo sulle colline parmensi, imparando a preparare i tradizionali tortelli di erbetta insieme allo chef Ivan Lampredi.

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