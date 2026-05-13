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Principessa Kate in Italia, primo viaggio dopo la malattia

Cronaca

L’Italia ha riservato un caloroso benvenuto alla principessa del Galles, in visita a Reggio Emilia il 13 maggio. Si è trattato di un viaggio importante per la principessa Kate, la sua prima trasferta ufficiale all’estero dopo aver affrontato un trattamento contro il cancro.

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