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Reggio Emilia, Kate Middleton incontra i fan

Cronaca

Catherine, Princess of Wales ha incontrato i cittadini in piazza a Reggio Emilia durante la visita della Royal Foundation for Early Childhood. La principessa del Galles ha salutato i fan, firmato autografi e scattato foto nel suo primo viaggio all’estero dopo le cure contro il cancro.

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