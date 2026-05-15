Principe Harry e Meghan Markle, l'adattamento Netflix di Now Way Out

Il principe Harry e Meghan Markle stanno sviluppando per Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) un adattamento cinematografico del memoir sulla guerra in Afghanistan intitolato No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege. Come riporta in esclusiva Deadline, il libro racconta il comando del maggiore britannico Adam Jowett sulla Easy Company , un’unità di paracadutisti e di ranger irlandesi incaricata di presidiare il distretto di Musa Qala, nella provincia di Helmand, nel luglio 2006 durante il conflitto in Afghanistan. I produttori saranno il principe Harry, Meghan Markle e Tracy Ryerson, responsabile dei contenuti sceneggiati della loro casa di produzione, Archewell Productions. Lo sceneggiatore Matt Charman, che ha ottenuto una nomination all’Oscar per il film I ponti delle spie di Steven Spielberg, sta scrivendo la sceneggiatura. Si tratta di un nuovo progetto per la società Archwell Productions, che dopo la scadenza del precedente contratto con Netflix è passata a un accordo di prelazione. Il memoir di guerra in Afghanistan No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, uscito nel 2019, contiene un resoconto della battaglia di Musa Qala, nella provincia di Helmand, nel luglio 2006. Il maggiore Jowett aveva ricevuto il comando della Easy Company, un’unità di paracadutisti e di ranger irlandesi assemblata in fretta e furia a ranghi ridotti. La Easy Company si era ritrovata isolata e in inferiorità numerica rispetto ai talebani presenti in città. Tra le pagine, il maggiore evoca il caos della battaglia e degli attacchi dei nemici, esplorando inoltre il significato dell’avere la responsabilità della vita dei suoi uomini mentre combattevano eroicamente per 21 giorni e notti di scontri snervanti. Quando stavano per esaurire le forze, l’assedio aveva però preso un risvolto inaspettato. Il progetto è molto caro al principe Harry, che durante i suoi 10 anni di servizio nell’esercito britannico ha svolto due missioni in Afghanistan, una delle quali proprio nella provincia di Helmand. Il film è descritto come una storia “emozionante”, come quelle narrate in altre pellicole come Black Hawk Down e Il ponte sul fiume Kwai.

PROGETTI PASSATI E FUTURI

Il principe Harry e Meghan Markle hanno già prodotto i documentari Stroop: Viaggio nella Guerra del Corno del Rinoceronte, The Me You Can’t See, Live to Lead: Fare la differenza, Heart of Invictus: Le Olimpiadi degli invincibili, Cookie Queens, il film Masaka Kids, A Rhythm Within e la docuserie Polo, scritta da Francisca X. Hu. I futuri progetti includono anche un adattamento del romanzo rosa The Wedding Date di Jasmine Guillory, scritto da Tracey Oliver, e un adattamento del romanzo Meet Me at the Lake di Carley Fortune. All’inizio dell’anno il responsabile dei contenuti di Netflix, Bela Bajaria, aveva dichiarato: “Manteniamo ancora un rapporto con loro. Abbiamo dei film in fase di sviluppo. Abbiamo un documentario straordinario con loro. Hanno progetti in fase di sviluppo sia per la TV che per il cinema. Gli accordi vanno e vengono di continuo e non ne rinnoviamo molti, semplicemente perché, per ovvie ragioni, non ricevono la stessa attenzione mediatica. Non c'è nessuna storia succosa da raccontare”. Lo sceneggiatore Matt Charman ha invece scritto il thriller di spionaggio I ponti delle spie di Steven Spielberg e con Tom Hanks, ha scritto e ricoperto il ruolo di showrunner per la miniserie Netflix Treason, ha creato e diretto il thriller politico Netflix Hostage con Suranne Jones e Julie Delpy, ha ideato, scritto e prodotto la miniserie Prisoner e sta scrivendo la serie crime drama Dirty, che inizierà le riprese nel settembre 2026.