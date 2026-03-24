Il progetto, ancora senza titolo, sarà ambientato a Wellington, in Florida, e racconterà le rivalità tra due squadre e le famiglie che le guidano. La sceneggiatura è affidata a Francisca X. Hu, mentre alla produzione partecipano anche Josh Schwartz e Stephanie Savage di Fake Empire

La sceneggiatura è firmata da Francisca X. Hu, già nota per la serie Teacup su Peacock. Alla produzione esecutiva, oltre a Harry e Meghan tramite Archewell Productions, figurano Josh Schwartz e Stephanie Savage di Fake Empire. Un team creativo di peso, che porta con sé una lunga esperienza nel genere drammatico televisivo americano.

Il progetto, ancora senza titolo, è descritto come un dramma ambientato nella vivace città equestre di Wellington , in Florida, che ruota attorno alle dinamiche conflittuali tra due squadre rivali e le famiglie che le guidano. Lo sguardo, dunque, non sarebbe solo sullo sport in sé, ma anche (e soprattutto) sulle tensioni umane e dinastiche che si celano dietro le partite.

Dopo aver prodotto nel 2024 la docuserie Polo per Netflix, il principe Harry e Meghan Markle tornano a esplorare quel mondo, questa volta in forma di fiction. La notizia, rivelata in esclusiva da Deadline, segna un nuovo capitolo della collaborazione tra i Duchi del Sussex e la piattaforma streaming , nonostante le turbolenze degli ultimi mesi .

Il rapporto con Netflix, tra voci di crisi e nuovi sviluppi

L'annuncio arriva in un momento delicato per il rapporto tra i Sussex e Netflix. All'inizio del mese, la piattaforma aveva interrotto la sua partnership con il brand lifestyle di Meghan, As Ever, dopo aver sostenuto il progetto nelle fasi iniziali. Nei giorni scorsi, un articolo di Variety aveva alimentato le voci su un rapporto "tutt'altro che fiabesco" tra le parti.

Tuttavia, Netflix ha smentito ogni frizione. La Chief Content Officer Bela Bajaria, interpellata da Deadline, ha dichiarato che la collaborazione con i Sussex è solida e che i progetti in sviluppo sono numerosi, sia sul fronte cinematografico che televisivo.

Tra i titoli in cantiere figurano anche The Wedding Date, adattamento del romanzo di Jasmine Guillory, e Meet Me at the Lake, tratto dal romanzo di Carley Fortune. Il polo, dunque, è solo uno dei tasselli di una partnership che, nonostante tutto, continua a produrre contenuti.