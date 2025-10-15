Meghan Markle svela il futuro del suo show su Netflix (dopo il flop)

Meghan Markle ha annunciato che, presto, arriverà un altro With Love, Meghan (nonostante il calo di ascolti della seconda stagione). Cosa devono aspettarsi i fan? Uno speciale natalizio "davvero bello", in uscita il prossimo novembre. Queste le parole pronunciate dalla Duchessa del Sussex al Fortune's Most Powerful Women Summit di Washington.

With Love, Meghan tornerà (ma con nuovi format)

Tuttavia, Meghan Markle non si è pronunciata circa la possibilità d'avere un'altra stagione completa dello show Netflix With Love, Meghan. "Otto episodi per due stagioni sono un sacco di lavoro", ha detto, lasciando intendere che - forse - è tempo di esplorare nuovi format. "Avendo lavorato a Suits per sette anni, so cosa c'è dietro una produzione. Mi rendo anche conto di quanto le persone desiderino contenuti di diverso tipo. Parte di ciò che stiamo testando ora è: è fantastico sedersi e guardare una serie per 30 minuti, ma come posso darvi una ricetta in due minuti? E ​​dove posso condividerla con voi?".

With Love, Meghan è solo uno dei tanti progetti parti dell'accordo esclusivo che Meghan Markle e il Principe Harry hanno siglato con Netflix. ​​Un accordo che, riformulato, prevede ora il diritto di prelazione da parte di Netflix sui progetti della coppia. "Io e mio marito avevamo un accordo globale con Netflix, non diverso da quello di Higher Ground e degli Obama. Una volta scaduto, l'estensione – che è stata un segno incredibile della forza della nostra partnership – è ha portato a un accorto di prelazione", ha spiegato. "Il che è entusiasmante anche perché ci dà la flessibilità di rivolgerci prima ai nostri partner e, contemporaneamente, acquistare contenuti che potrebbero non essere adatti a Netflix, ma trovare una collocazione altrove".