Harry e Meghan, rinnovato accordo pluriennale con Netflix ma a condizioni più limitateSerie TV
Il colosso di streaming ha siglato un nuovo accordo pluriennale con la società di media dei Duchi del Sussex a condizioni economiche diverse da quelle del 2020. Tra le novità anche il diritto di Netflix di valutare per primo le opere per decidere della distribuzione non più esclusiva
Dopo le voci di una possibile rottura tra le parti e di un mancato rinnovo, Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, fondatori della Archewell Productions, hanno siglato un nuovo accordo con Netflix per estendere un sodalizio stretto nel 2020 e in scadenza a settembre.
Il nuovo accordo può essere considerato una sorta di estensione del precedente ma a condizioni diverse. Oltre al fattore economico (il New York Times non chiarisce la cifra ma parla di un'intesa per una somma molto inferiore a quella stabilita in precedenza) ci sono molte novità, prima fra tutte la non esclusività della distribuzione delle produzioni che Netflix ha comunque il diritto di visionare prima di tutti grazie alla clausula "first look".
Le clausule: il "first look" di Netflix sulle produzioni
Harry e Meghan continueranno ad essere volti di spicco del catalogo Netflix con i loro prodotti cinematografici e televisivi targati Archewell Productions, la società che nel 2020 era stata al centro di un accordo con la piattafoma di streaming per la cifra record di cento milioni di dollari.
Alla scadenza del sostanzioso accordo quinquennale e alla vigilia del debutto in streaming della seconda stagione di With Love, Meghan (l'uscita è programmata per la fine di questo mese ma la data è ancora senza conferma), arriva l'ufficializzazione del nuovo accordo e dei dettagli che lo caratterizzano.
Netflix continua ad accordare fiducia alla coppia che ha assicurato larghi numeri alla piattaforma con i titoli di cui sono stati protagonisti ma le condizioni sono leggermente cambiate.
Mentre il precedente accordo prevedeva una distribuzione esclusiva di documentari, film e serie sulla piattaforma della grande N, ora quest'ultima ha il diritto di visionare per prima le opere ("first look deal"). In caso di rifiuto, i Duchi del Sussex saranno liberi di proporli altrove.
Nel rinnovo della partnership creativa rientra anche un investimento da parte di Netflix in As Ever, il marchio di lifestyle e bevande lanciato da Meghan Markle insieme al suo primo programma di cucina.
Nel comunicato ufficiale si parla anche del lancio di nuovi prodotti As Ever e dell'ideazione di nuovi progetti nel rispetto della visione e dei valori condivisi tra Archewell Productions e Netflix.
Tra i prossimi progetti per Netflix, With Love, Meghan 2
Meghan Markle ha dichiarato ufficialmente di essere orgogliosa, insieme a suo marito, del nuovo accordo con Netflix, che include il marchio As Ever. La Duchessa del Sussex ha detto: "Mio marito ed io ci sentiamo ispirati dai nostri partner che lavorano a stretto contatto con noi e con il nostro team di Archewell Productions per creare contenuti premurosi tra generi che risuonano a livello globale e celebrano la nostra visione condivisa".
Netflix, attraverso la Chief Content Officer Bela Bajaria, ha sottolineato l'influenza globale delle voci di Harry e Meghan presso il grande pubblico e i risultati positivi, in termini di visualizzazioni, dei titoli di cui i due sono protagonisti.
Il documentario Harry e Meghan del 2022 è stato il titolo più visto nella sua categoria della storia della piattaforma. With Love, Meghan non ha avuto gli stessi riscontri ma resta comunque lo spettacolo culinario più visto nel catalogo dello streamer.
Tra i progetti già annunciati di Archwell Productions per Netflix rientrano: With Love, Meghan 2 cui si aggiunge l'episodio speciale natalizio With Love, Meghan: Holiday Celebration, in uscita a dicembre.
Harry e Meghan sono, inoltre, i produttori del documentario Masaka Kids, A Rythm Within e del film che sarà l'adattamento omonimo del romanzo Meet Me at the Lake (progetto annunciato nel 2023).
