Il contratto multimilionario tra la piattaforma di streaming e i duchi di Sussex verrà chiuso a settembre. Nessuna rottura, ma un cambio di strategia. Intanto è in arrivo la seconda stagione di "With Love, Meghan"

Il contratto da 100 milioni di dollari tra Netflix e i duchi di Sussex, firmato nel 2020, non sarà rinnovato. A riportarlo sono The Sun e People, che citano fonti vicine alla coppia. L’intesa, siglata tramite la società Archewell Productions, scadrà a settembre e non verrà prorogata. “Non c’è animosità da nessuna delle due parti, le cose hanno semplicemente seguito il loro corso”, ha dichiarato una fonte al tabloid britannico.

Progetti in corso e futuro incerto

La fine del contratto non implica uno stop definitivo alle collaborazioni tra Harry, Meghan e la piattaforma. È già prevista per l’autunno l’uscita della seconda stagione di With Love, Meghan, il programma lifestyle della duchessa. Tra i contenuti prodotti negli ultimi anni figurano la docuserie Harry & Meghan (2022), Live to Lead (2022) e Heart of Invictus (2023). Secondo quanto riportato da People, Netflix starebbe rivedendo la propria strategia, abbandonando gli accordi multi-progetto in favore di collaborazioni più flessibili.