Meghan Markle condivide video del principe Harry con i figli

In occasione della Festa del Papà, che negli Usa e nel Regno Unito si celebra la terza domenica di giugno, Meghan Markle ha emozionato il web pubblicando su Instagram un video dedicato al marito, il Principe Harry, insieme ai loro due figli, Archie (6 anni) e Lilibet (4 anni). Una celebrazione affettuosa che ha offerto ai fan uno sguardo raro e intimo nella vita quotidiana della famiglia Sussex. Il video, montato in stile reel e accompagnato dalla canzone “Have It All” di Jason Mraz, mostra una serie di momenti familiari inediti e autentici. Dalla cucina alla spiaggia, passando per il giardino di casa, Harry viene ritratto in teneri istanti con i figli, rompendo – almeno in parte – il consueto riserbo della coppia sulla vita privata.