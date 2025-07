Kate Middleton, la sua assistente personale Natasha Archer lascia

La storica assistente della principessa, ha lasciato la collaborazione per aprire una sua società di consulenza privata

Dopo 15 anni di servizio al fianco di Kate Middleton, la 37enne Natasha Archer lascia Kensington Palace, come rivela People in esclusiva. Natasha Archer ha deciso di lasciare il suo ruolo a palazzo per avviare una propria attività di consulenza privata. La famiglia del Principe e della Principessa di Galles avrebbe augurato a Natasha il meglio.