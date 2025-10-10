Harry e Meghan premiati per la Giornata della Salute Mentale. FOTO

Harry e Meghan Markle premiati a New York per la Giornata della Salute Mentale. FOTO
Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno ricevuto il riconoscimento dall’associazione no-profit Project Healthy Minds, per il lavoro svolto con la loro Archewell Foundation. Da anni si sono fatti entrambi portavoce del tema dell'importanza del benessere psicologico
- Il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle, sono stati nominati “umanitari” dell’anno dall’associazione no-profit Project Healthy Minds, durante una serata di gala organizzata agli Spring Studios di New York per la Giornata della Salute Mentale (che si celebra oggi, 10 ottobre, anche se l’evento si è tenuto un giorno prima)
- Il riconoscimento è legato in particolare al lavoro della coppia svolto con la loro Archewell Foundation, che spazia dalla promozione della salute mentale alla giustizia di genere e il sostegno ai più bisognosi
- Durante il loro discorso, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono concentrati sulle inside del rapporto tra social media e nuove generazioni e sui pericoli insiti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale
- Hanno esortato i genitori a opporsi contro le compagnie che “sfruttano” i bambini attraverso algoritmi manipolatori. Harry e Meghan hanno fatto riferimento a una ricerca del gruppo ParentsTogether, secondo cui i ricercatori che si fingevano bambini erano stati sottoposti a interazioni “dannose” all’incirca ogni cinque minuti, parlando con i chatbot. In foto: Harry e Meghan con Laura Marquez-Garrett, legale del Social Media Victims Law Center
- Il Ceo di Project Healthy Minds, Philipe Schermer (in foto), ha lodato "la leadership, la generosità e il costante impegno nel promuovere la consapevolezza sulla salute mentale" della coppia: "Ha fatto una profonda differenza nella vita di molte persone"
- Sia il Duca che la Duchessa di Sussex negli ultimi anni hanno parlato apertamente di salute mentale. Meghan ha sempre fatto riferimento in particolare alla pressione che ha sperimentato quando ha iniziato la sua relazione con Harry, sia da parte della stessa famiglia reale che dei tabloid inglesi
- Già nove anni fa, Harry aveva preso parte al programma Heads Together (in quell’occasione con il principe William e Kate Middleton) per incoraggiare la popolazione britannica, nello specifico di sesso maschile, a non nascondere i propri problemi e a chiedere aiuto in caso di difficoltà
- Harry e Meghan si trovano a New York per una tre giorni dedicata a una serie di eventi tutti connessi con la Giornata Mondiale della Salute Mentale
- L'8 ottobre Harry ha partecipato a un evento organizzato dall'associazione Movember, dove si è discusso del benessere psichico della popolazione maschile americana
- Il Duca ha parlato della sua esperienza con ex soldati e militari. "Mi sono ritrovato a parlare con molti veterani e, sedendomi con loro, ho capito che il silenzio sta uccidendo le persone. Nel combattere lo stigma a livello globale, abbiamo fatto molta strada. Tuttavia, l’accesso alla terapia è ancora un enorme problema"