With Love, Meghan: è uscita la seconda stagione dello show Netflix

La seconda stagione di With Love, Meghan è disponibile su Netflix dal 26 agosto. Nel nuovo ciclo di episodi la Duchessa del Sussex ospita chef e personalità dello spettacolo, alterna ricette e momenti di lifestyle a confessioni sulla vita privata con il Principe Harry; la critica è divisa tra chi lo considera artificioso e chi lo trova affascinante
Dal 26 agosto 2025 su Netflix (ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è disponibile la seconda stagione di With Love, Meghan. È un ritorno atteso, perché la prima stagione aveva già mostrato un lato inedito della Duchessa del Sussex, tra ricette, ospiti e momenti di confidenza. Adesso Meghan riapre le porte della sua casa di Montecito, accogliendo amici e personalità del mondo della cucina, dell’arte e del benessere.
Tra ospiti e confessioni personali
L’elenco degli ospiti racconta bene l’impronta dello show: conviviale, glamour, ma al tempo stesso intimo. Ci sono Chrissy Teigen, Tan France, gli chef David Chang, José Andrés, Samin Nosrat e Clare Smyth. Accanto a loro compaiono anche il coach spirituale Jay Shetty, la wellness influencer Radhi Devlukia, la trainer Heather Dorak, il make-up artist Daniel Martin e la pastry chef Christina Tosi. Non una semplice lista di celebrità, ma una sorta di “salotto californiano” in cui Meghan si muove con naturalezza. La seconda stagione è più confidenziale della prima. Meghan ricorda il momento in cui Harry le disse per la prima volta “I love you” in Botswana, racconta la lontananza dai figli Archie e Lilibet durante il funerale della Regina Elisabetta e scherza con leggerezza sull’idea di un terzo figlio. Poi ci sono i dettagli della quotidianità: le cipolle caramellate preparate in cucina, i toast con fiori commestibili, piccole scene domestiche che trasformano il racconto in qualcosa di caldo e accessibile. I figli Archie e Lilibet non compaiono nello show, a conferma della volontà di Meghan e Harry di proteggerne la privacy. Una scelta che rimane coerente con la loro linea comunicativa: raccontarsi, sì, ma stabilendo confini netti tra la dimensione pubblica e quella familiare.
Il giudizio della critica
Come sempre quando si parla dei Sussex, le reazioni non sono unanimi. The Guardian descrive lo show come “così artificioso da risultare affascinante”, mentre The Times lo definisce un “ego trip”. Altri, invece, notano come la cura estetica e il tono rilassato riescano comunque a catturare l’attenzione, anche nei momenti apparentemente più banali. Il trailer, uscito a metà agosto, d'altronde, aveva già fatto discutere. Tra i dettagli più commentati certamente il Principe Harry che confessa di non amare l’aragosta durante una scena con José Andrés, e il cameo del cane di casa, Momma Mia, che aggiunge un tocco di spontaneità. With Love, Meghan resta dunque un format sospeso tra il diario personale e lo show televisivo, capace di dividere e far discutere. Ma in fondo è questo il punto: Meghan Markle continua a costruire, episodio dopo episodio, la sua narrazione pubblica. Lei che resta sempre in bilico tra l'essere celebrity e Duchessa, tra icona glamour e donna che racconta la propria quotidianità, sceglie di mostrarsi, with love, decisamente a modo suo.