With Love, Meghan: è uscita la seconda stagione dello show Netflix

La seconda stagione di With Love, Meghan è disponibile su Netflix dal 26 agosto. Nel nuovo ciclo di episodi la Duchessa del Sussex ospita chef e personalità dello spettacolo, alterna ricette e momenti di lifestyle a confessioni sulla vita privata con il Principe Harry; la critica è divisa tra chi lo considera artificioso e chi lo trova affascinante

Dal 26 agosto 2025 su Netflix (ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è disponibile la seconda stagione di With Love, Meghan. È un ritorno atteso, perché la prima stagione aveva già mostrato un lato inedito della Duchessa del Sussex, tra ricette, ospiti e momenti di confidenza. Adesso Meghan riapre le porte della sua casa di Montecito, accogliendo amici e personalità del mondo della cucina, dell’arte e del benessere.

Tra ospiti e confessioni personali L’elenco degli ospiti racconta bene l’impronta dello show: conviviale, glamour, ma al tempo stesso intimo. Ci sono Chrissy Teigen, Tan France, gli chef David Chang, José Andrés, Samin Nosrat e Clare Smyth. Accanto a loro compaiono anche il coach spirituale Jay Shetty, la wellness influencer Radhi Devlukia, la trainer Heather Dorak, il make-up artist Daniel Martin e la pastry chef Christina Tosi. Non una semplice lista di celebrità, ma una sorta di “salotto californiano” in cui Meghan si muove con naturalezza. La seconda stagione è più confidenziale della prima. Meghan ricorda il momento in cui Harry le disse per la prima volta “I love you” in Botswana, racconta la lontananza dai figli Archie e Lilibet durante il funerale della Regina Elisabetta e scherza con leggerezza sull’idea di un terzo figlio. Poi ci sono i dettagli della quotidianità: le cipolle caramellate preparate in cucina, i toast con fiori commestibili, piccole scene domestiche che trasformano il racconto in qualcosa di caldo e accessibile. I figli Archie e Lilibet non compaiono nello show, a conferma della volontà di Meghan e Harry di proteggerne la privacy. Una scelta che rimane coerente con la loro linea comunicativa: raccontarsi, sì, ma stabilendo confini netti tra la dimensione pubblica e quella familiare.