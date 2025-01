Meghan Markle, in arrivo una serie Netflix

With Love, Meghan è la nuova produzione Netflix in arrivo tra pochi giorni. La piattaforma di streaming ha condiviso i dettagli della serie tv con protagonista Meghan Markle .

Meghan Markle, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

With Love, Meghan vedrà la duchessa di Sussex cimentarsi in cucina e in altre attività insieme a nuovi e vecchi amici, tra i quali Roy Choi, Mindy Kaling e Alice Waters. Gli otto episodi della serie tv debutteranno sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 15 gennaio.