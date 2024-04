Harry e Meghan, annunciate due nuove serie Netflix

Una serie sulla cucina e una sul polo professionistico. Si tratta delle due nuove produzioni curate dal principe Harry e da Meghan Markle all’interno dell’accordo pluriennale con Netflix. L’annuncio è stato dato sul sito ufficiale della coppia dalla loro casa di produzione, la Archewell Productions, fondata nel 2020, la stessa che ha realizzato i documentari Heart of Invictus: le olimpiadi degli invincibili, Harry & Meghan e Live to Lead: fare la differenza.

I temi

La serie curata dalla duchessa di Sussex in collaborazione con The Intellectual Property Corporation, società di Sony, “celebrerà le gioie della cucina e del giardinaggio, dell'intrattenimento e dell'amicizia”.

L’altra produzione, invece, girata principalmente all’ US Open Polo Championship a Wellington, in Florida, presso l'USPA National Polo Center, e in collaborazione con Boardwalk Pictures, “offrirà agli spettatori un accesso senza precedenti al mondo del polo professionistico”. Nella nota della Archewell Productions, si legge anche che “la serie aprirà il sipario sulla grinta e sulla passione di questo sport, immortalando i giocatori e tutto ciò che serve per competere ai massimi livelli”.