Mondo

Per molte settimane la moglie del Principe William, che in un video ha annunciato di essere in cura per un tumore, è stata al centro di teorie del complotto e notizie false. Secondo alcuni esperti, intervistati dalla Bbc, ci sarebbero segni distintivi di una campagna coordinata i cui metodi sono coerenti con quelli già utilizzati da un gruppo di disinformazione russo