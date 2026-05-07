La duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram un'immagine inedita del principe Harry insieme al figlio Archie, in occasione del suo settimo compleanno. “Sette anni dopo... buon compleanno al nostro dolce bambino”, ha scritto Markle. Ad accompagnare l'immagine, anche una fotografia più recente che immortala Archie e la sorellina Lilibet Diana circondati da verdi montagne