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Meghan Markle posta una foto del principe Harry con il figlio Archie per i suoi 7 anni

Mondo
Instagram Meghan Markle

La duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram un'immagine inedita del principe Harry insieme al figlio Archie, in occasione del suo settimo compleanno. “Sette anni dopo... buon compleanno al nostro dolce bambino”, ha scritto Markle. Ad accompagnare l'immagine, anche una fotografia più recente che immortala Archie e la sorellina Lilibet Diana circondati da verdi montagne

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Un ritratto del principe Harry insieme al figlio Archie appena nato. È questa l'immagine pubblicata da Meghan Markle su Instagram in occasione del settimo compleanno del primogenito. “Sette anni dopo... buon compleanno al nostro dolce bambino”, ha scritto la duchessa di Sussex sotto al post. Ad accompagnare l'immagine di Harry con il figlio, anche una fotografia più recente che immortala Archie e la sorellina Lilibet Diana circondati da verdi montagne.  

Il compleanno di Archie

Come da tradizione, anche quest'anno la duchessa di Sussex ha celebrato il compleanno del primogenito con un messaggio dedicato sui social. In occasione del sesto compleanno di Archie, nel 2025 Markle aveva ringraziato fan e amici per gli auguri raccontando lo stupore di vedere suo figlio crescere così in fretta.

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