L'Ong Medici Senza Frontiere (Msf) ha denunciato una "crisi di malnutrizione artificiale" nella Striscia di Gaza alimentata da Israele che limita deliberatamente l'accesso al cibo e agli aiuti umanitari. Nel suo rapporto, Msf ha documentato le conseguenze particolarmente devastanti di questo blocco israeliano per i neonati e le donne in gravidanza e in allattamento. Secondo l'Ong, un'analisi della situazione tra la fine del 2024 e l'inizio del 2026 in quattro strutture sanitarie supportate nella Striscia di Gaza rivela tassi significativamente più elevati di prematurità e mortalità tra i neonati nati da madri malnutrite, nonché un aumento degli aborti spontanei. Nella sua analisi, Msf collega questi risultati al blocco israeliano e agli attacchi contro le infrastrutture civili, comprese le strutture mediche. "L'insicurezza, lo sfollamento della popolazione, le restrizioni agli aiuti umanitari e l'accesso limitato al cibo e alle cure mediche hanno avuto conseguenze devastanti per la salute materna e neonatale", ha dichiarato l'organizzazione. La situazione rimane "estremamente fragile", nonostante il cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Sul campo, "la crisi della malnutrizione è interamente causata dall'uomo", ha affermato Merce Rocaspana, esperta medica di Msf per le emergenze. Prima dello scoppio della guerra nel territorio palestinese in seguito all'attacco senza precedenti di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023, "la malnutrizione a Gaza era praticamente inesistente", ha sottolineato. L'Ong ha raccolto dati da oltre 200 madri e neonati curati nelle unità di terapia intensiva neonatale degli ospedali di Khan Younis (Gaza meridionale) e Gaza City tra giugno 2025 e gennaio 2026, rivelando che piu' della meta' delle donne ha sofferto di malnutrizione in qualche momento della gravidanza e un quarto di esse è rimasto malnutrito al momento del parto. Di conseguenza, secondo l'analisi, il 90% dei bambini nati da madri malnutrite è nato prematuro e l'84% ha avuto un basso peso alla nascita. Inoltre, "la mortalità neonatale è risultata doppia tra i neonati nati da madri malnutrite rispetto a quelli nati da madri non malnutrite", ha osservato Msf. L'analisi punta il dito anche contro la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), un'organizzazione privata sostenuta da Stati Uniti e Israele. Quando è arrivata a Gaza nel maggio 2025, Medici Senza Frontiere ha riscontrato che il numero di punti di distribuzione alimentare era sceso da circa 400 a quattro. Questi punti di distribuzione alimentare erano "militarizzati e pericolosi", ricorda Josè Mas, responsabile dell'unità di emergenza di Msf. Durante questo periodo, le strutture supportate a Gaza hanno registrato "un forte aumento del numero di pazienti in cerca di cure a causa delle violenze presso i punti di distribuzione alimentare e della malnutrizione legata alla privazione di cibo", ha concluso.