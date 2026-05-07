Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Ricucire lo strappo e mediare con Cuba: cosa cerca Rubio dal Papa

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Dietro la visita del Segretario di Stato Usa in Vaticano ci sono due grossi temi politici: riparare i danni causati da Trump nei rapporti con la Santa Sede e ottenere sostegno in un dialogo con L'Avana. Anche per non perdere il sostegno dell'elettorato cattolico

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ