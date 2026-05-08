Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran "molto più forte" se Teheran non accetterà "in fretta" un accordo. Parola di Donald Trump. Su Truth il presidente degli Stati Uniti ha scritto nella notte che "tre cacciatorpediniere americani hanno attraversato, con grande successo, lo Stretto di Hormuz, sotto il fuoco", senza conseguenze, "mentre" hanno subito "gravi danni gli aggressori iraniani". "Sono stati completamente distrutti, insieme a numerose piccole imbarcazioni, usate per sostituire la loro Marina completamente decapitata - ha aggiunto - Missili sono stati lanciati contro i nostri cacciatorpediniere e sono stati facilmente abbattuti. Droni sono stati inceneriti in volo".

L'Iran, ha continuato, "non è un Paese normale". "Un Paese normale avrebbe consentito il passaggio dei cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un Paese normale. Sono guidati da pazzi e se avessero la possibilità di usare un'arma nucleare lo farebbero senza esitazione - ha scritto ancora - Ma non avranno mai questa occasione e proprio come li abbiamo messi ko ancora una volta oggi, li metteremo ko in modo molto più duro e violento, in futuro, se non firmeranno il loro accordo, in fretta".