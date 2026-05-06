Essere madre e giornalista a Gaza, la storia di Shrouq Aila

Shrouq Aila è una giornalista palestinese che da anni racconta la vita a Gaza. E ha continuato a farlo anche durante la guerra, sotto le bombe. Il 22 ottobre 2023 la sua vita cambia per sempre: il marito Roshdi Sarraj, reporter come lei, viene ucciso in un attacco israeliano. "Noi giornalisti non documentiamo solo la tragedia, ma la viviamo in prima persona", dice. "Essere una reporter è difficile, ma lo è ancora di più crescere mia figlia Dania tra le macerie, senza suo padre, senza una casa"