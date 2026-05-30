Liste d’attesa, esami e Tac su ruote per dare respiro agli ospedali

Non basta sostituire le macchine obsolete con quelle nuove: per accorciare davvero i tempi di attesa servono capacità diagnostica aggiuntiva, organizzazione e flessibilità. È qui che entra in gioco la diagnostica mobile, con TAC e risonanze installate su unità itineranti che possono supportare ospedali e ASL durante lavori, picchi di domanda o programmi straordinari. Il caso di MedPlan Italia racconta una delle strade più immediate per affrontare uno dei problemi cronici della sanità italiana