Israele, soldato oltraggia statua della Madonna con una sigaretta

L'immagine sarebbe stata scattata nel villaggio di Debel dove poche settimane fa un altro soldato dell'Idf aveva distrutto una statua di Gesù suscitando una condanna internazionale. L'esercito israeliano condanna il gesto: "In base ai risultati, saranno presi provvedimenti. Immagine risale a settimane fa" ascolta articolo

Circola sui social media una foto che mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. Lo riportano media israeliani e libanesi, secondo cui l'immagine sarebbe stata scattata nel villaggio di Debel dove poche settimane fa un altro soldato dell'Idf aveva distrutto una statua di Gesù suscitando una condanna internazionale. La nostizia è stata riportata da The Times of Israel.

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Idf: "Indagine sul soldato della foto della statua, lontano da nostri valori" ''L'Idf considera l'incidente molto severamente: il comportamento del soldato si discosta completamente dai valori che ci si aspetta dai nostri combattenti'', ha affermato afferma il portavoce dell'esercito israeliano in una nota. ''Da un'indagine preliminare, è emerso che si tratta di una foto scattata diverse settimane fa. L'incidente sarà oggetto di indagine e, in base ai risultati, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato. Leggi anche Libano, statua Gesù profanata: 30 giorni di carcere a due soldati Idf