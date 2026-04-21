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Libano, statua Gesù profanata: condanna di 30 giorni di reclusione per due soldati Idf

Mondo

Uno dei due militari è stato condannato per aver distrutto la statua, l'altro per aver fotografato il momento dell'atto di vandalismo. Sono stati entrambi anche sospesi dal servizio operativo

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Il soldato dell'Idf che ha distrutto una statua di Gesù nel sud del Libano è stato condannato a 30 giorni di carcere e rimosso dal servizio di combattimento. Lo ha fatto sapere un portavoce dell'IDF. La stessa condanna è stata inflitta anche al soldato che lo ha filmato. La notizia è riportata da Kan News. Ieri sera sono stati presentati i risultati dell'indagine sul caso al comandante della Divisione 162, al Capo di Stato Maggiore e al comandante del Comando Nord. L'indagine ha rivelato che, nell'ambito di un'operazione nel villaggio cristiano di Debel, nel Libano meridionale, il soldato coinvolto ha danneggiato la statua mentre un altro soldato scattava la foto che è stata poi diffusa. Altri sei soldati erano presenti all'evento e non sono intervenuti per fermarlo o denunciarlo. I sei soldati sono stati convocati per un colloquio conoscitivo che si terrà in seguito, dopo il quale le delegazioni di comando prenderanno una decisione sul da farsi. 

Idf: "Profondo rammarico per l'accaduto"

L'ufficio del portavoce dell'esercito ha dichiarato inoltre che l'Idf esprime profondo rammarico per l'accaduto e sottolinea che l'attività in Libano è diretta contro Hezbollah e altri elementi terroristici, e non contro i cittadini libanesi. Ha inoltre affermato che, da quando hanno ricevuto la segnalazione dell'incidente, il Comando Nord si sta adoperando per assistere la comunità del villaggio nella sostituzione della statua. Le Forze di Difesa Israeliane hanno inoltre affermato che le procedure relative al rapporto con le istituzioni e i simboli religiosi sono state sistematicamente perfezionate per le forze prima del loro ingresso nelle aree interessate, e sono state ulteriormente perfezionate per tutte le forze presenti nel settore in seguito all'incidente. Il Capo di Stato Maggiore ha condannato l'incidente, affermando che si è trattato di un comportamento inappropriato e di una violazione dei valori, che, sotto ogni punto di vista, supera i valori delle Forze di Difesa Israeliane e il comportamento che ci si aspetta dai suoi combattenti.

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