A dare la notizia è stata la stessa Protezione Civile libanese, citata anche dai media internazionali. L'attacco è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba

Un soccorritore della Protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del Paese. A dare la notizia è stata la stessa Protezione Civile libanese, citata anche dai media internazionali, tra cui Al-Jazeera e Iran International. Il raid è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba. Ma i bombardamenti dell'esercito israeliano hanno colpito anche la periferia di al-Mansouri e Byout el-Saiyad, nel sud del Paese, fino alla costa di al-Mansouri-Hamra.