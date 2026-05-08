Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Libano, media: "L'Idf uccide un soccorritore della Protezione civile libanese"

Mondo
©IPA/Fotogramma

A dare la notizia è stata la stessa Protezione Civile libanese, citata anche dai media internazionali. L'attacco è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba

ascolta articolo

Un soccorritore della Protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del Paese. A dare la notizia è stata la stessa Protezione Civile libanese, citata anche dai media internazionali, tra cui Al-Jazeera e Iran International. Il raid è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba. Ma i bombardamenti dell'esercito israeliano hanno colpito anche la periferia di al-Mansouri e Byout el-Saiyad, nel sud del Paese, fino alla costa di al-Mansouri-Hamra.

Gli attacchi israeliani in Libano

Secondo quanto riferito dall'agenzia nazionale di stampa libanese Nna, ripresa da Al-Jazeera, i bombardamenti provengono da posizioni a sud di Tiro. Una forza israeliana supportata da diversi veicoli militari ha tentato questa mattina di avanzare verso Byout el-Saiyad, con il supporto da pesanti bombardamenti di artiglieria, con elicotteri d'attacco impegnati in operazioni di ricognizione nella zona. 

Vedi anche

In Libano cessate il fuoco continua ad essere non rispettato

Mondo: Ultime notizie

Suora aggredita a Gerusalemme, colono israeliano a processo

Mondo

Sarà processato per aggressione motivata da ostilità verso un gruppo religioso. Lo ha dichiarato...

Iran, attacchi incrociati a Hormuz. Trump: "Colpiremo con più forza"

live Mondo

Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura il presidente dopo che Teheran ha accusato gli Usa...

Zelensky: "Da Mosca nessuna tregua simbolica, risponderemo". LIVE

live Mondo

Il leader ucraino ha dichiarato che "da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico...

Hantavirus, caccia a contatti dei passeggeri. Oms: No inizio pandemia

live Mondo

L'Organizzazione mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide...

Papa Leone XIV, il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato

Mondo

Oggi, 8 maggio 2026, Papa Leone XIV festeggia il primo anno di pontificato: il pontefice di...

Pope Leo XIV attends a pastoral visit to the parish of St. Mary Queen of Peace" at Ostia Lido, near Rome 15 February 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI

Mondo: I più letti