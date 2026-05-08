Libano, media: "L'Idf uccide un soccorritore della Protezione civile libanese"Mondo
A dare la notizia è stata la stessa Protezione Civile libanese, citata anche dai media internazionali. L'attacco è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba
Un soccorritore della Protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del Paese. A dare la notizia è stata la stessa Protezione Civile libanese, citata anche dai media internazionali, tra cui Al-Jazeera e Iran International. Il raid è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba. Ma i bombardamenti dell'esercito israeliano hanno colpito anche la periferia di al-Mansouri e Byout el-Saiyad, nel sud del Paese, fino alla costa di al-Mansouri-Hamra.
Gli attacchi israeliani in Libano
Secondo quanto riferito dall'agenzia nazionale di stampa libanese Nna, ripresa da Al-Jazeera, i bombardamenti provengono da posizioni a sud di Tiro. Una forza israeliana supportata da diversi veicoli militari ha tentato questa mattina di avanzare verso Byout el-Saiyad, con il supporto da pesanti bombardamenti di artiglieria, con elicotteri d'attacco impegnati in operazioni di ricognizione nella zona.