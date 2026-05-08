Seconda Guerra Mondiale, 81 anni fa la fine del conflitto in Europa: le celebrazioni. FOTO
L'8 maggio 1945 entrava in vigore la resa incondizionata della Germania nazista. Da Parigi a Berlino, da Kiev a Mosca, diverse città europee ricordano quella giornata: ecco le immagini
- L’8 maggio 1945 finiva la Seconda Guerra Mondiale in Europa: 81 anni fa entrava in vigore la resa incondizionata della Germania nazista, firmata il giorno prima a Reims. Il Vecchio Continente festeggia quindi quello che è stato ribattezzato VE Day (Victory in Europe Day) o Liberation Day. Dalla Francia alla stessa Germania, dall'Ucraina alla Russia, ecco alcune immagini delle celebrazioni della ricorrenza. In foto: la cerimonia all'Arco di Trionfo di Parigi.
- Ha preso parte all'evento parigino anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha portato i suoi omaggi alla statua del generale Charles de Gaulle.
- A Parigi si è anche tenuta la parata delle Guardie Repubblicane (Garde Republicaine).
- "Basta guerre!", recita il cartellone di una donna che ha celebrato il Liberation Day al Memoriale Sovietico di Treptower Park, a Berlino.
- In Ucraina le celebrazioni per l'8 maggio si intrecciano al ricordo dei caduti nella guerra in corso per difendersi dall'aggressione della Russia. In molti hanno visitato ad esempio il Viale della Memoria degli Eroi della capitale Kiev.
- In Russia il V Day si celebra il 9 maggio (l'entrata in vigore della resa nazista, per il fuso orario, sconfinava in quella giornata), ma le istituzioni e la cittadinanza hanno già ricordato la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo ha fatto anche il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, che ha deposto alcuni fiori presso le targhe commemorative nell’atrio della sede del Ministero che guida, a Mosca.
- Il patriarca Kirill ha deposto una corona di fiori presso la Tomba del Milite Ignoto, sempre a Mosca.
- A Volgograd si è tenuta una parata militare in onore del veterano Alexander Medkov, presente alla cerimonia.
- Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha portato una corona di fiori presso la statua della Madre Patria al Cimitero memoriale di Piskaryovskoye.