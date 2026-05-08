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Seconda Guerra Mondiale, 81 anni fa la fine del conflitto in Europa: le celebrazioni. FOTO

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Ansa/Ipa

L'8 maggio 1945 entrava in vigore la resa incondizionata della Germania nazista. Da Parigi a Berlino, da Kiev a Mosca, diverse città europee ricordano quella giornata: ecco le immagini

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