Winston Churchill nasceva 151 anni fa, 6 film per capire chi era

Woodstock, Oxfordshire inglese, 30 novembre 1874. Dai discendenti dell’aristocrazia britannica nasce un bambino chiamato Winston Churchill . Anni dopo sarebbe diventato il leader dei Conservatori inglesi e il primo ministro del Regno: ricoprì il ruolo tra il 1940 e il 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, e poi dal 1951 al 1955. Figura centrale per la sconfitta della Germania nazista, arduo sostenitore della grandezza dell’Impero britannico, fu anche storico e scrittore: nel 1953 vinse il Premio Nobel per la Letteratura, in particolare per i suoi sei volumi sul secondo conflitto mondiale e sulla storia dei popoli di lingua inglese. La sua vita, tanto quella politica quanto quella personale, è diventata la trama di diversi film, capitanati da L’ora più buia di Joe Wright. Dalla gioventù alle decisioni cruciali per le truppe inglesi in guerra contro i nazisti, ecco alcuni titoli - alcuni più fedeli alla realtà e altri più romanzati - che ci raccontano chi è stato Winston Churchill.

Gli anni dell’avventura (Young Winston)

Il primo grande film sulla vita di Churchill è Gli anni dell’avventura di Richard Attenborough, del 1973. Basata sull’autobiografia My Early Life: A Roving Commission, parte dall’infanzia e la giovinezza di Churchill (interpretato da Simon Ward), per poi finire all’inizio della sua carriera politica. Grande risalto è dato al burrascoso rapporto con il padre, l’ex cancelliere dello Scacchiere Lord Randolph Churchill, che morirà di sifilide, e di quello - più stretto - con la madre, Jennie Jerome. La pellicola evidenzia le difficoltà passate dal giovane futuro primo ministro inglese nel confrontarsi con i severi metodi scolastici dell’epoca e lo vede poi farsi strada nell’esercito, passando da semplice corrispondente per il Daily Mail in India a eroe nazionale dopo essere riuscito a evadere dal campo di prigionia dove era stato rinchiuso dai Boeri in Sudafrica.

Guerra imminente (The gathering storm)

Si passa agli anni ’30 con Guerra imminente (The gathering storm), coproduzione tra BBC e HBO diretta da Richard Loncraine, che prende il titolo in prestito da uno dei volumi sulla guerra scritti dallo stesso Churchill, qui con il volto di Albert Finney. In questa pellicola si dà risalto alla lungimiranza del futuro primo ministro britannico: fu lui, negli anni precedenti allo scoppio del conflitto, ad avvertire il governo della sempre più forte minaccia nazista. Tra i produttori anche Ridley Scott, che per il film ha vinto un Emmy.