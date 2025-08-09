Mondo
Fred Olivi, il copilota italiano che sganciò l’atomica su Nagasaki
“Ha dovuto eseguire un ordine e ne ha portato il peso per tutta la vita”. Pamela e Angela Olivi sono rispettivamente la cugina e la nipote di Fred Olivi, il copilota che sganciò la bomba atomica su Nagasaki. Sono loro le custodi dei racconti del colonnello
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi