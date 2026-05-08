Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato la distruzione di 20 droni diretti verso la capitale russa a partire dall'entrata in vigore della tregua di due giorni dichiarata unilateralmente dalla Russia. Il cessate il fuoco, indetto per le commemorazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, è scattato alle ore 00:00 (le 21:00 GMT di giovedì). Inizialmente, Sobyanin ha comunicato tramite il social network Max l'abbattimento di tre droni da parte delle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa, aggiornando successivamente il bilancio complessivo a 20 velivoli neutralizzati durante la notte, secondo quanto riportato in un messaggio delle 01:44.