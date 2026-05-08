Iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Ma secondo le autorità locali, subito dopo sono stati intercettati almeno 20 droni ucraini
Russia: sindaco Mosca, intercettati 20 droni da inizio tregua
Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato la distruzione di 20 droni diretti verso la capitale russa a partire dall'entrata in vigore della tregua di due giorni dichiarata unilateralmente dalla Russia. Il cessate il fuoco, indetto per le commemorazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, è scattato alle ore 00:00 (le 21:00 GMT di giovedì). Inizialmente, Sobyanin ha comunicato tramite il social network Max l'abbattimento di tre droni da parte delle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa, aggiornando successivamente il bilancio complessivo a 20 velivoli neutralizzati durante la notte, secondo quanto riportato in un messaggio delle 01:44.