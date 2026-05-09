Guerra Ucraina Russia, scatta oggi tregua di 3 giorni. Al via scambio di 2mila prigionieri
"Mi piacerebbe se questa guerra finisse. In termini di vite, è costata 25.000 giovani soldati ogni mese. Una follia", ha sottolineato il presidente Trump. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte
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Donald Trump annuncia tre giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio, in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e dice che "potrebbe essere bello" se la tregua proseguisse. "Mi piacerebbe se questa guerra finisse. In termini di vite, è costata 25.000 giovani soldati ogni mese. Una follia" ha sottolineato. Kiev e Mosca, ieri si sono accusati a vicenda di aver "violato la tregua". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco", per questo "l'Ucraina risponderà con la stessa moneta". Mosca ha invece parlato di "1.630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina". Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte.
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Russia, Cremlino: "Giornata emozione e grandi impegni per Putin"
Il 9 maggio, anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista, e' per Vladimir Putin una giornata di grande emozione ma anche di grande impegno. A riferirlo e' stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Vesti riportata dalla Tass. La Giornata della Vittoria e' ogni anno per Putin non solo un "giorno di orgoglio con le lacrime agli occhi", ma anche "una giornata lavorativa difficile piena di numerosi eventi, inclusi incontri internazionali". Dunque oggi il presidente russo ha in agenda un discorso alla parata della Vittoria sulla piazza Rossa, la deposizione di una corona alla tomba del Milite ignoto, "un ricevimento in onore degli ospiti che partecipano alla celebrazione del 9 maggio e un'intera maratona di incontri bilaterali al Cremlino", ha elencato Peskov.
Russia, parata sottotono tra stallo in Ucraina e crisi d'immagine
Come evidenzia il Wall Street Journal, le celebrazioni in Russia per la “Giornata della Vittoria” cadono quest’anno in un momento particolarmente difficile per il regime, logorato da oltre quattro anni di conflitto in Ucraina. Con lo stallo sul fronte, le perdite che hanno superato quota un milione, l’economia in crisi e i ripetuti attacchi subìti con missili o droni, negli ultimi mesi è cresciuto il malcontento in tutto il Paese.
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Media ucraini: "Chi incontra Putin deve consegnare anche gli orologi"
I funzionari russi di ogni grado che incontrano il presidente Putin devono ora consegnare agli agenti del Servizio di sicurezza federale i propri orologi da polso, anche quelli meccanici. Questa disposizione è entrata in vigore inaspettatamente già a metà aprile. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, che cita 'Possiamo spiegare', il progetto mediatico online che si occupa di giornalismo investigativo, in opposizione al Cremlino. Due fonti informate sulla situazione hanno confermato le nuove regole. "I telefoni sono vietati già da tempo, ora si sono aggiunti anche gli orologi, sia elettronici che meccanici", ha detto una delle fonti a 'Possiamo spiegare'. Secondo Rbc, "Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato".
Trump: "Guerra Russia-Ucraina cosa peggiore da Seconda Mondiale"
Il Pesidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la guerra tra Russia e Ucraina "la cosa peggiore dalla Seconda guerra mondiale", rispondendo alle domande dei giornalisti mentre stava lasciando la Casa Bianca. Trump ha anche spiegato che "potrebbe essere, sarebbe bello" se la tregua proseguisse. "Mi piacerebbe se questa guerra finisse. In termini di vite, e' costata 25.000 giovani soldati ogni mese. Una follia".
Media ucraini: "Chi incontra Putin deve consegnare anche gli orologi"
I funzionari russi di ogni grado che incontrano il presidente Putin devono ora consegnare agli agenti del Servizio di sicurezza federale i propri orologi da polso, anche quelli meccanici. Questa disposizione è entrata in vigore inaspettatamente già a metà aprile. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, che cita 'Possiamo spiegare', il progetto mediatico online che si occupa di giornalismo investigativo, in opposizione al Cremlino. Due fonti informate sulla situazione hanno confermato le nuove regole. "I telefoni sono vietati già da tempo, ora si sono aggiunti anche gli orologi, sia elettronici che meccanici", ha detto una delle fonti a 'Possiamo spiegare'. Secondo Rbc, "Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato".
Trump: "Vorrei estensione significativa a tregua tra Russia e Ucraina"
Il presidente Usa Donald Trump vorrebbe "un'estensione significativa" della tregua tra Russia e Ucraina, ora solo dal 9 all'11 maggio. "Potrebbe essere e sarebbe bello se durasse di più", ha detto il tycoon, parlando alla Casa Bianca. "Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi. È la cosa peggiore dalla Seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia". Trump ha parlato coi presidenti Putin e Zelensky: "Entrambi hanno acconsentito. C'è un breve periodo in cui non si uccideranno, che è molto positivo. Hanno anche accettato di restituire 1.000 prigionieri da ciascuna parte". Quindi, ha proseguito Trump, "verranno trasferiti, quasi immediatamente, 1.000 prigionieri da ciascuna parte. È un'ottima cosa, per Russia e Ucraina. Mi piacerebbe vedere la fine di quella guerra perché ho risolto otto guerre, anzi nove, e ora sembra che potremmo averne una decima, mi piacerebbe che questa fosse la decima". Il tycoon ha insistito sul fatto che vorrebbe vedere la fine delle ostilità tra Mosca e Kiev. "Lì, il mese scorso, sono stati uccisi 25.000 giovani soldati. È una guerra terribile", ha concluso.