Il presidente Usa Donald Trump vorrebbe "un'estensione significativa" della tregua tra Russia e Ucraina, ora solo dal 9 all'11 maggio. "Potrebbe essere e sarebbe bello se durasse di più", ha detto il tycoon, parlando alla Casa Bianca. "Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi. È la cosa peggiore dalla Seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia". Trump ha parlato coi presidenti Putin e Zelensky: "Entrambi hanno acconsentito. C'è un breve periodo in cui non si uccideranno, che è molto positivo. Hanno anche accettato di restituire 1.000 prigionieri da ciascuna parte". Quindi, ha proseguito Trump, "verranno trasferiti, quasi immediatamente, 1.000 prigionieri da ciascuna parte. È un'ottima cosa, per Russia e Ucraina. Mi piacerebbe vedere la fine di quella guerra perché ho risolto otto guerre, anzi nove, e ora sembra che potremmo averne una decima, mi piacerebbe che questa fosse la decima". Il tycoon ha insistito sul fatto che vorrebbe vedere la fine delle ostilità tra Mosca e Kiev. "Lì, il mese scorso, sono stati uccisi 25.000 giovani soldati. È una guerra terribile", ha concluso.