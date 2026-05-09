"Rimanendo uniti, la vittoria sarà sempre nostra", ha detto il presidente russo alla parata sulla piazza Rossa di Mosca. Lo zar ha lodato i soldati russi che "resistono contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della Nato". Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che non ci sono stati tentativi da parte dell'Ucraina di interrompere le celebrazioni. Trump: "Auspico tregua più lunga, bene scambio di mille prigionieri per parte" ascolta articolo

A Mosca è il giorno della Parata per la Vittoria. L’evento, alla presenza del presidente Vladimir Putin, commemora l’81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo e si è aperto con la tradizionale parata sulla piazza Rossa della città russa. Alla sfilata sono state portate la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. L'esempio dei soldati sovietici che diedero la vita per sconfiggere il nazifascismo, oggi "ispira i soldati che svolgono il loro dovere nell'operazione militare speciale" in Ucraina e "resistono contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della Nato". Così lo zar davanti alla folla presente alla parata, alla quale partecipano anche i veterani del conflitto in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Rimanendo uniti, la vittoria sarà sempre nostra", ha affermato il capo del Cremlino Putin sottolineando che il destino del Paese non sarà deciso solo dai soldati, ma da tutto il popolo russo. Il ​​portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha dichiarato che non ci sono stati tentativi da parte dell'Ucraina di interrompere le celebrazioni a Mosca.

Soldati russi alla parata per la Vittoria a Mosca - ©Getty

Putin con Lukashenko e Tokayev La parata quest'anno si è svolta senza il dispiegamenti di equipaggiamenti militari e in tono minore: complici i timori legati alla sicurezza e i blocchi dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni internet. Al termine della parata il presidente Putin, accompagnato dai pochi ospiti stranieri presenti, tra i quali il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko e kazako, Kassim-Jomart Tokayev, si è recato sulla Tomba del milite ignoto, sotto le mura del Cremlino, appena fuori dalla Piazza Rossa, per deporre fiori in onore dei caduti in quella che in Russia è conosciuta come la Grande guerra patriottica.