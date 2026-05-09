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Russia, la parata a Mosca per il Giorno della Vittoria. FOTO

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©Ansa

Alla presenza del presidente Vladimir Putin, si è tenuta oggi, nella Piazza Rossa di Mosca, la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo nel 1945. Ma, per la prima volta, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante, per il timore di attacchi dall'Ucraina

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