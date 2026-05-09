La parata sulla Piazza Rossa di Mosca celebra la resa nel maggio 1945 della Germania nazista, atto finale della Seconda guerra mondiale in Europa. A dare risalto alla ricorrenza dal punto vista simbolico è stato l'attuale presidente russo Vladimir Putin che sin dal 2005 ha esteso l’invito ai leader stranieri. Quest’anno però la celebrazione si annuncia in tono minore. L’”Operazione speciale” - come è stata ribattezzata - in corso contro Kiev ha superato per durata il conflitto che tra il giugno 1941 e il maggio 1945 contrappose sovietici e nazisti.

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