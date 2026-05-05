Un elemento in questa direzione è offerto dall’arresto, avvenuto il 5 marzo scorso, dell’ex braccio destro di Shoigu, Ruslan Tsalikov. Con il fermo del vice sarebbe partita una sorta di resa dei conti all’interno delle elite militari con l’obiettivo di fiaccare la posizione dell’ex ministro e aumentare le probabilità di una sua incriminazone. Il comitato investigativo russo ha dichiarato in un comunicato che Tsalikov è stato arrestato con l'accusa di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e corruzione. Proprio l’aumento della corruzione negli apparati di Mosca è tra i fenomeni in crescita dall’inizio dell’invasione in Ucraina.