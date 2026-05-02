Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. Intanto secondo Zelensky gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi di dollari. Il leader ucraino ha anche annunciato che Kiev sta avviando una "riforma dell'esercito" che dovrebbe introdurre una smobilitazione graduale e stipendi significativamente più alti per i soldati schierati in prima linea
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La guerra tra Russia e Ucraina è "dura", ma credo che "riusciremo a risolverla". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump.
Gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi di dollari. La cifra, che si basa sulle "stime più prudenti", è stata fornita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha anche annunciato che l'Ucraina sta avviando una "riforma dell'esercito" che dovrebbe introdurre una smobilitazione graduale e stipendi significativamente più alti per i soldati schierati in prima linea.
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Zelensky: "L'aggressore sia indebolito per garantire maggiore sicurezza all'Europa"
Volodymyr Zelensky chiede di rafforzare la pressione sulla Russia. "La notte scorsa - ha scritto su X - i russi hanno nuovamente attaccato normali edifici residenziali a Odessa: al momento, si contano cinque feriti e incendi in due edifici. A Kryvyi Rih, una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco di droni. Nella regione di Kharkiv, sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. Si sono registrati danni e alcuni vagoni ferroviari hanno preso fuoco. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità a causa dei bombardamenti. Attacchi sono stati effettuati anche contro le regioni di Sumy e Zaporizhzhia".
"La Russia - prosegue il presidente ucraino - continua ad attaccare il nostro settore energetico, le infrastrutture critiche e le strutture civili. Nel corso della notte, sono stati impiegati 210 droni d'attacco, di cui circa 140 "Shahed". Questi attacchi quotidiani dimostrano la necessità di aumentare la pressione sulla Russia. L'aggressore deve essere indebolito per garantire una maggiore sicurezza all'Europa. La politica delle sanzioni deve proseguire, insieme alla sincronizzazione di tutte le nostre sanzioni con quelle dei nostri partner. Le nostre sanzioni a lungo termine stanno riportando i russi alla realtà. Questa decisione è pienamente giustificata e, soprattutto, limita la capacità della Federazione Russa di prolungare questa guerra. Se la Russia non intende ricorrere volontariamente alla diplomazia, deve essere costretta a farlo. E sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando a raggiungere questo obiettivo", conclude.
Zelensky: "I russi hanno perso 7 mld per i nostri attacchi all'industria del petrolio"
Gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi di dollari. La cifra, che si basa sulle "stime più prudenti", è stata fornita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In un post su X ha scritto che "lo stato aggressore ha perso almeno 7 miliardi di dollari solo come risultato diretto delle nostre precise sanzioni contro l'industria petrolifera e il settore della raffinazione a causa di colpi diretti, tempi di inattività e ritardi nelle spedizioni". Gli attacchi dei droni ucraini contro l'industria petrolifera russa hanno raggiunto un nuovo picco ad aprile, anche in termini di "portata e intensità", ha rivendicato Zelensky. Questo, a sua volta, ha contribuito a ridurre significativamente i ricavi petroliferi della Russia, motore principale per la guerra in Ucraina, secondo il presidente.
Aperta inchiesta in Perù per traffico di esseri umani inviati in Ucraina a combattere
La Procura peruviana ha annunciato l'apertura di un'indagine per presunto traffico di esseri umani, a seguito di denunce riguardanti una rete transnazionale che recluta cittadini peruviani per combattere in Ucraina, secondo quanto riportato da Afp. Secondo la Procura, ex soldati e agenti di polizia sarebbero stati reclutati tramite i social media con offerte di lavoro ingannevoli che promettevano posizioni in Russia come agenti di sicurezza o in altri ruoli. "Le vittime sarebbero state trasferite in Russia e, una volta all'estero, costrette a partecipare a operazioni di combattimento nell'ambito del conflitto armato tra Russia e Ucraina", si legge in una dichiarazione. "I procuratori hanno immediatamente disposto un'indagine preliminare per il presunto reato di violazione della dignità umana, nella forma di traffico di esseri umani e traffico di esseri umani aggravato", prosegue la dichiarazione. L'avvocato delle famiglie, Percy Salinas, ha dichiarato a Canal N che 13 peruviani sono morti nel conflitto armato scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e circa 600 peruviani si sono recati in Russia da ottobre, reclutati con la promessa ingannevole di stipendi tra i 2.000 e i 3.000 dollari al mese.
Trump: "La guerra Russia-Ucraina dura, credo la risolveremo"
La guerra tra Russia e Ucraina è "dura", ma credo che "riusciremo a risolverla". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump .