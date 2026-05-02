Volodymyr Zelensky chiede di rafforzare la pressione sulla Russia. "La notte scorsa - ha scritto su X - i russi hanno nuovamente attaccato normali edifici residenziali a Odessa: al momento, si contano cinque feriti e incendi in due edifici. A Kryvyi Rih, una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco di droni. Nella regione di Kharkiv, sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. Si sono registrati danni e alcuni vagoni ferroviari hanno preso fuoco. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità a causa dei bombardamenti. Attacchi sono stati effettuati anche contro le regioni di Sumy e Zaporizhzhia".

"La Russia - prosegue il presidente ucraino - continua ad attaccare il nostro settore energetico, le infrastrutture critiche e le strutture civili. Nel corso della notte, sono stati impiegati 210 droni d'attacco, di cui circa 140 "Shahed". Questi attacchi quotidiani dimostrano la necessità di aumentare la pressione sulla Russia. L'aggressore deve essere indebolito per garantire una maggiore sicurezza all'Europa. La politica delle sanzioni deve proseguire, insieme alla sincronizzazione di tutte le nostre sanzioni con quelle dei nostri partner. Le nostre sanzioni a lungo termine stanno riportando i russi alla realtà. Questa decisione è pienamente giustificata e, soprattutto, limita la capacità della Federazione Russa di prolungare questa guerra. Se la Russia non intende ricorrere volontariamente alla diplomazia, deve essere costretta a farlo. E sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando a raggiungere questo obiettivo", conclude.