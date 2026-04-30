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Perché la Russia propone un giorno di tregua (e Kiev non lo vuole)

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il governo ucraino non si fida di Mosca, chiede una pace duratura e non poche ore di cessate il fuoco che tornerebbero più utili al Cremlino e a Putin

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