Prigozhin, una leggenda nera. La parabola del leader del gruppo Wagner

Braccio armato

La Wagner ha le mani libere. Libere di agire in Medio Oriente, in Libia, nell'Africa sub-sahariana. Libere di agire nell’interesse di Prigozhin e di Mosca, per lo meno finché le due cose coincidono.

Quando la Russia invade l’Ucraina, la Wagner è in prima linea. Prigozhin in mimetica diventa un’immagine ricorrente, e con il tempo si fanno frequenti anche le sue invettive contro i vertici della Difesa russa, rei – in particolare – di voler mettere il guinzaglio ai mercenari sottoponendoli al controllo del ministero.