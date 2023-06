Prighozin: "Mosca, faremo tutto per garantire sicurezza Rostov"

Le forze dell'ordine russe stanno facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei residenti della regione di Rostov. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Vasily Golubev, sul suo canale Telegram dopo l'annuncio del capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin che ha fatto sapere di essere arrivato al quartier generale dell'esercito russo nella città, centro chiave per l'assalto dell'esercito di Mosca all'Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. "La situazione attuale richiede la massima concentrazione di tutte le forze per mantenere l'ordine. Le forze dell'ordine stanno facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei residenti della regione", ha scritto il governatore russo chiedendo a tutti di mantenere la calma e di non uscire di casa se non necessario. In precedenza, il capo del Ministero delle situazioni di emergenza per la regione aveva annunciato che le informazioni diffuse nei social network e nei messaggi istantanei sull'introduzione del coprifuoco nella regione di Rostov non sono vere.