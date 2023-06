Zelensky: “Padroni Russia non controllano nulla. Solo caos completo"

l presidente ucraino, nella giornata in cui la Wagner ha mosso verso Mosca per poi fermarsi, ha detto: “Putin non è più a Mosca, si nasconde. La sicurezza del fianco orientale dell'Europa dipende solo dalla nostra difesa”. Intanto le forze di Kiev lanciano un'offensiva in più direzioni sul fronte orientale

Nel giorno in cui il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin prima ha fatto muovere i suoi mercenari verso Mosca, e poi li ha richiamati per evitare "spargimento di sangue russo" da una parte o dall'altra, non è mancato un commento del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Oggi è un giorno in cui non dovrebbe assolutamente esserci silenzio. E la leadership è decisamente necessaria. Oggi il mondo ha visto che i padroni della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Solo caos completo”, ha detto il leader di Kiev. “Completa mancanza di qualsiasi prevedibilità. E questo è in territorio russo, che è pieno di armi”, ha aggiunto Zelensky mentre l’esercito ucraino annuncia un’offensiva nel fronte orientale. (LO SPECIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA - LE REAZIONI)