Russia, generale Camporini: truppe verticalizzate, aspettano decisioni

"Forze armate russe sono verticalizzate, attendono di sapere cosa decide di fare il generale". Lo ha detto a Sky TG24 il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della difesa, commentando la situazione potenzialmente esplosiva che si sta creando nelle ultime ore in Russia dove i mercenari del gruppo Wagner guidati da Yevgeny Prigozhin ( CHI È ) si sono ribellati e hanno dichiarato la guerra civile ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Secondo Camporini in questo momento "abbiamo delle forze russe che sono profondamente verticalizzate. Iniziative a livello intermedio e basso non vengono mai prese, si aspetta sempre cosa decide di fare il generale". In questo scenario "credo che le truppe russe stiano attendendo che i loro capi si pronuncino per poi decidere quale posizione assumere e che tipo di atteggiamento prendere - ha spiegato il generale -. E i loro capi evidentemente sono in una situazione in cui attendono lo sviluppo degli eventi".