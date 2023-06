2/10 ©Ansa

Il regime Cto dà alle autorità ampi diritti e comporta diverse restrizioni per la popolazione. Secondo la legge federale "Sulla lotta al terrorismo", la decisione di introdurre il regime viene presa dal capo del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb), Aleksander Bortnikov (nella foto) o da un altro ufficiale dell'intelligence per suo conto

Yevgeny Prigozhin, chi è il capo del gruppo mercenario Wagner