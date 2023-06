Russia, Mosca inserisce il giudice italiano della Cpi Aitala nella lista dei ricercati

Mondo

La Cpi, tribunale con sede all'Aja, in Olanda, ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo e Maria Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. La Russia non riconosce la Corte e non concede l'estradizione dei suoi cittadini, quindi Putin non verrà consegnato. Potrebbe però rischiare l'arresto se dovesse visitare uno dei 123 Paesi che aderiscono allo statuto di Roma. Inoltre verrà ulteriormente escluso dalla comunità internazionale