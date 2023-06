Russia, la rivolta di Prigozhin e Wagner contro Putin: cosa succede

2/12 ©Ansa

Il leader dei miliziani ha invitato i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro e a non opporre resistenza in quello che "non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia”. Immediata è arricata la replica da Mosca: prima il ministero della Difesa russo ha respinto ogni accusa di attacchi ai mercenari. Poi è sceso in campo direttamente il Cremlino: il presidente Vladimir Putin "è stato informato sulla situazione intorno a Prigozhin" e "si stanno prendendo le misure necessarie”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo