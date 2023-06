Video di Prigozhin con vice ministro Difesa russa: “Non ce ne andremo"

Un video che immortala Yevgeny Prigozhin ( CHI È ), capo dei mercenari del gruppo Wagner che si sono ribellati e hanno dichiarato la guerra civile ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ), insieme al colonnello generale Yunus-Bek Evkurov, vice ministro della Difesa russo, è stato diffuso da Grey Zone, uno dei canali Telegram vicino al Gruppo Wagner. I due sono stati filmati nel quartier generale delle Forze armate russe a Rostov-sul-Don. Insieme a loro c'era anche il tenente generale Vladimir Alekseev, vice capo del Gru, l'intelligence militare russa. Qualche ora prima lo stesso Alekseev aveva diffuso un video in cui definiva gli attacchi della Wagner "un colpo di stato, una pugnalata alle spalle del Paese e del presidente".

Prigozhin: "Non ce ne andremo"

"Siamo venuti qui e vogliamo il Capo di Stato Maggiore e il Ministro della Difesa russo Shoigu", dice Prigozhin nel video aggiungendo che "finché non verranno, resteremo qui, bloccheremo la città di Rostov e andremo verso Mosca". Alla richiesta di "ritirare i suoi uomini da qui" il capo del gruppo Wagner risponde "no, assoultamente no. Gli uomini resteranno qui. Gli uomini stanno morendo perché voi li state spingendo in un tritacarne. Senza munizioni, senza un pensiero o un piano". Alla domanda "pensate che sia giusto quello che state facendo ora?" Prigozhin risponde che "è assolutamente giusto. Stiamo salvando la Russia".