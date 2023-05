G7 2023 Hiroshima, Meloni: “Accogliere Unione Africana nel G20"

La seconda giornata in Giappone si è aperta con la sessione plenaria dedicata alla resilienza e alla sicurezza economica. Nel pomeriggio il confronto con i leader dei Paesi ospiti. La premier italiana ha incontrato il presidente francese. I leader: "Pronti a nuove misure contro la coercizione economica". Al summit presente anche il presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky ascolta articolo Condividi

La seconda giornata del G7 in Giappone si è aperta con la sessione plenaria dedicata alla resilienza e alla sicurezza economica. I leader hanno espresso "seria preoccupazione per la coercizione economica" e hanno chiesto "a tutti i Paesi di astenersi dal suo uso". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto di accogliere la richiesta dell'Unione Africana di aderire al G20 e ha sollevato il caso degli aiuti alla Tunisia. A margine del vertice si è tenuto un incontro faccia a faccia tra la premier italiana e il presidente francese Emmanuel Macron. Al G7 partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atterrato in mattinata a Hiroshima con un aereo francese partito dall'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba. Il presidente ucraino presenzia di persona all'ultimo giorno del summit in Giappone.

Il leader del G7: "Coercizione economica compromette la stabilità globale" I leader G7 nella dichiarazione sulla resilienza e sicurezza economica hanno affermato che la coercizione economica "non solo mina il funzionamento e la fiducia nel sistema commerciale multilaterale, ma viola anche l'ordine internazionale" e "in definitiva compromette la sicurezza e la stabilità globali". "Ai nostri rispettivi livelli nazionali - hanno aggiunto - utilizzeremo gli strumenti esistenti, ne rivedremo l'efficacia e ne svilupperemo di nuovi, se necessario, per scoraggiare e contrastare l'uso di misure economiche coercitive". leggi anche Emilia Romagna, Meloni mostra immagini alluvione a leader G7. VIDEO

Meloni: "Sulla Tunisia serve pragmatismo" Giorgia Meloni, durante i lavori del G7, ha lanciato la proposta: "Molti di noi si sono già espressi a favore della richiesta dell'Unione Africana di aderire al G20. L'Italia sicuramente sì. Penso che sarebbe un bel segnale esprimere il nostro sostegno anche in occasione di questo vertice". Poi è passata alla difficile situazione della Tunisia con "una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l'angolo". "Abbiamo una trattativa fra il Fondo Monetario Internazionale e la Tunisia di fatto bloccata. C'è una certa rigidità dell'Fmi - ha detto la premier italiana - di fronte al fatto che non si sono ottenute dal presidente Saied tutte le garanzie che sarebbero necessarie". "Credo che l'approccio debba essere pragmatico, perché altrimenti noi rischiamo di peggiorare situazioni che sono già compromesse", ha aggiunto. Meloni ha poi spostato l'attenzione sul tema dell'importanza del ruolo del mare da affrontare "in maniera strategica e coesa". Il mare, ha detto ai leader la premier, "ha un importante ruolo sul piano economico: più dell'80% del commercio internazionale viaggia sul mare. Ognuno di noi si affaccia sul mondo grazie a grandi sistemi portuali. Ma non si tratta solo di economia. Il mare è parte della nostra cultura, della nostra visione del mondo. Le nostre democrazie sono nate e cresciute come nazioni marittime. La scoperta e l'apertura di nuove rotte marittime hanno sempre portato con sé grandi mutamenti storici e sociali". "Oggi - ha osservato infine - siamo anche di fronte al rischio che il cambiamento climatico potrebbe aprire nuovi passaggi finora impraticabili, nel nordest e nel nordovest. Passaggi, soprattutto quello del nordest, che rischiano di essere controllati da altre potenze". leggi anche G7 Giappone, botta e risposta Trudeau-Meloni su diritti Lgbt in Italia

Incontro tra Meloni e Macron A margine dei lavori del G7 si è tenuto un faccia faccia di 45 minuti tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron dopo che quest'ultimo ha espresso solidarietà all'Italia colpita dall'alluvione con un tweet in italiano e in francese nel quale ha assicurato che la Francia è pronta a dare "ogni aiuto utile". L'ultimo incontro a due risale a circa un mese fa a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue. vedi anche Nuovo scontro Francia-Italia. Capo partito Macron: “Meloni disumana"