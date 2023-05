Cronaca

Alluvione in Romagna, a Modigliana frane e famiglie isolate. FOTO

Rimane critica la situazione nel comune in provincia di Forlì dove solo ieri sono state registrate oltre 70 frane. È crollato il ponte di accesso al paese in via della Chiesa e il paese è accessibile solo ai mezzi di soccorso, di emergenza o ai mezzi autorizzati

Resta critica la situazione a Modigliana, comune in provincia di Forlì tra i paesi colpiti dall'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna. Solo ieri il paese ha fatto registrare sul suo territorio oltre 70 frane

In queste ore Modigliana è raggiungibile dalla Strada Provinciale Modiglianese ma l'accesso è consentito solo solo ai mezzi di soccorso, di emergenza o ai mezzi autorizzati. La strada è a una sola carreggiata a causa di frane incombenti e smottamenti del terreno. Inoltre, è crollato il ponte di accesso al paese in via della Chiesa. A parte la corsia dei soccorsi, il comune è quindi isolato