Alluvione, Bonaccini a Sky TG24: "Priorità mettere al riparo persone"

“Nessuno verrà lasciato solo”

“Nessuno verrà lasciato solo”, ha detto ancora Bonaccini. “Piove ancora, anche per oggi c’è allerta rossa”, ha ricordato il presidente dell’Emilia Romagna. "Si è trattato di un evento che qualcuno ha definito subtropicale, solo che noi non siamo ai tropici o all'equatore, siamo in Emilia-Romagna. Il mare ha ingrossato i fiumi di ritorno invece che accogliere l'acqua che veniva scaricata: è stata la tempesta perfetta, adesso dobbiamo reggere". In campo, ha proseguito Bonaccini, dopo avere ringraziato tutte le persone intervenute in aiuto all'Emilia-Romagna ferita "abbiamo sindaci di ogni colore politico meravigliosi che con le loro amministrazioni stanno facendo un lavoro al servizio delle loro comunità encomiabili”: