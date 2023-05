Alluvione Emilia-Romagna, la raccolta fondi della Regione

La raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna

La giunta regionale ha deciso di avviare una raccolta fondi e ha attivato un conto corrente per raccogliere le donazioni, chiunque può partecipare versando un contributo libero. Tutto il denaro raccolto tramite le offerte e l'utilizzo che ne verrà fatto sarà tracciato e rendicontato in maniera pubblica. L'iniziativa risponde anche alle molte richieste da parte dei cittadini di poter dare una mano per aiutare le persone più in difficoltà.