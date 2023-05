Alluvione Emilia Romagna, giovani volontari cantano Romagna Mia. VIDEO

Quando la gioia di vivere prende il posto della disperazione. Anche nelle situazioni più drammatiche come questa, esce fuori lo spirito romagnolo. Lo testimonia un video pubblicato su Twitter, diventato subito virale, in cui si vede la gente del posto e i giovani volontari con la pala in mano che cantano a squarcia gola in coro una canzone popolare: “Romagna mia” . Tutti insieme a spalare il fango in una giornata di sole, che fa sperare nella fine di un incubo, quello delle alluvioni in Emilia Romagna.