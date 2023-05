5/5

Il sindaco ha poi affermato che "al momento tutti i cittadini sono stati messi in sicurezza". Ora si sta cercando "di evacuare le persone ancora isolate e di aprire il collegamento con Tredozio da Monte Busca", ha precisato il sindaco prima di fare una raccomandazione alla cittadinanza: "Chiedo ai cittadini di non muoversi per andare a vedere case o parenti e di non spostarsi in direzione di Faenza e della bassa dove la situazione è molto critica”

